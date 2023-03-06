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45 минут назад

Жители Хабаровска могут без визы посетить Харбин и Пекин

Primpress

Жители Хабаровска могут посетить Харбин и Пекин без оформления визы. В Харбине можно транзитом провести 48 часов без оформления визы, в Пекине – 144 часа, сообщает PRIMPRESS.

Жители Хабаровска могут без визы посетить Харбин и Пекин
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По прибытии для выхода в город необходимо предъявить билет в третью страну, чтобы подтвердить намерение совершить транзитную пересадку в городах Поднебесной. После выхода из аэропорта никаких ограничений в перемещениях не будет.

Однако в ближайшее время из Хабаровска можно долететь только до Харбина, направление в Пекин пока недоступно. Через китайские города можно вылететь в Южную Корею и Японию.

С января рейсы между Хабаровском и Харбином выполняют два перевозчика: российская «Аврора» и китайский перевозчик Hainan Airlines. Раз в неделю каждая авиакомпания совершала по одному рейсу туда и обратно.

В прошлую пятницу «Аврора» начала выполнять еще один рейс, и число перелетов увеличилось до трех. Китайская авиакомпания также намерена добавить один рейс в неделю, чтобы не терять прибыль от потока туристов.

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