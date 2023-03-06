Визу аннулируют. Неприятная новость прилетела из Таиланда

«В соответствии с нововведением, если иностранный турист совершил правонарушение один раз, то он получит желтую карточку. Информация будет передана в посольство страны, гражданином которой он является. При этом турист сможет продолжить отдых на Пхукете, но в следующий раз его могут не пустить в Таиланд, а также не разрешат продлить пребывание из-за неблагонадежности», – сообщает газета The Phuket News.