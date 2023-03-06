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2 часа назад

Самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за сильного запаха дуриана

Москва24

Самолет рейсом Стамбул – Барселона вернулся в аэропорт вылета в связи с невыносимым запахом тропического фрукта дуриан. Об этом информирует телеканал TRT Haber.

Самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за сильного запаха дуриана
Фото: Москва24Москва24

Фрукт находился в грузовом отсеке. По данным телеканала, экипаж почувствовал сильный запах, после чего капитан принял решение вернуться в качестве меры предосторожности. На тот момент самолет находился над воздушным пространством Болгарии.

"После осмотра груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием дуриан, который в спелом виде имеет тяжелый запах", – говорится в сообщении.

Известно, что дуриан описывают выражением "ад снаружи – рай внутри". Причина его сильного запаха заключается в сере, которая содержится во фрукте.

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