Пассажир оставил босса в эконом-классе и назвал ее безумной

Пассажир самолета пересел в первый класс. Босс, которую он оставил в экономе, потребовала уступить место ей. Пассажир отказался, и это спровоцировало конфликт. История появилась на форуме Reddit.

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Автор поста и его начальница возвращались домой с конференции. Оба должны были лететь в экономе, но мужчине повысили класс обслуживания до первого, поскольку он часто пользовался услугами авиакомпании.

Руководительница попросила уступить место ей, подчиненный отказался. Это стало причиной серьезного разговора после полета. Начальница обвинила мужчину в том, что он не соблюдает протокол. По ее мнению, он должен был уступить место ей, поскольку она старше по должности.

Мужчине логика босса показалась безумной: компания заплатила за место сотрудника, однако класс удалось повысить бесплатно только благодаря его личным расходам и частным поездкам.