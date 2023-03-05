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1 час назад

Пассажир оставил босса в эконом-классе и назвал ее реакцию безумной

Мира Маркина

Пассажир самолета пересел в первый класс. Босс, которую он оставил в экономе, потребовала уступить место ей. Пассажир отказался, и это спровоцировало конфликт. История появилась на форуме Reddit.

Пассажир оставил босса в эконом-классе и назвал ее безумной
Фото: PxherePxhere

Автор поста и его начальница возвращались домой с конференции. Оба должны были лететь в экономе, но мужчине повысили класс обслуживания до первого, поскольку он часто пользовался услугами авиакомпании.

Руководительница попросила уступить место ей, подчиненный отказался. Это стало причиной серьезного разговора после полета. Начальница обвинила мужчину в том, что он не соблюдает протокол. По ее мнению, он должен был уступить место ей, поскольку она старше по должности.

Пассажирка самолета устроила перепалку, чтобы попутчик не сидел рядом

Мужчине логика босса показалась безумной: компания заплатила за место сотрудника, однако класс удалось повысить бесплатно только благодаря его личным расходам и частным поездкам.

Пользователи Reddit поддержали автора публикации. Они предложили обратиться в отдел кадров, но, по словам мужчины, начальница «уже мстила тем, кто на нее жаловался».

Ранее пассажиру-вегану в самолете принесли банан вместо полноценного завтрака.

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