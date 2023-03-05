Check in: 62,9% россиян отказываются от путешествий из-за отсутствия денег

Многие россияне никогда не выезжали никуда дальше своей дачи. Кажется, всё очевидно — у населения просто нет денег на поездки в другие города и страны, однако сервис бронирования Check in решили провести исследования, чтобы в этом убедиться и найти другие причины, которые мешают жителям России путешествовать. Опрос показал, что большинство респондентов, как и стоило ожидать, отказываются от поездок из-за недостаток финансов. Ещё одна причина — риски, которые могут возникнуть в поездки. Речь об опозданиях на самолёты, невозможности расплачиваться банковскими картами за рубежом и вероятности остаться без жилья. Из-за этого от путешествий отказываются 33,1% опрошенных. А вот 20,7% респондентов просто не могут найти время на поездки. Ещё 16,2% россиян назвали транспортные проблемы и сложность перемещений причинами для отсутствия выездов в другие города и страны. В частности, опрошенные пожаловались на то, что нет прямых, удобных рейсов. Наличие маленьких детей и пожилых родственников останавливают от путешествий 13,1% респондентов. Каждый 15-й житель России отказывается от туристических поездок, потому что у него нет компании. А каждый 18-й — из-за отсутствия визы и загранпаспорта. Ещё у 3,1% опрошенных есть страх полётов на самолёте и неизвестности. Куда ездят россияне? 30,9% опрошенных ездят в соседний регион, поездки в пределах собственного региона выбирают 9,9%, дальнее зарубежье — 8,6%, а страны СНГ — 4,7%. Если говорить о России, то самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Ростовская области, Карелия и некоторые другие места нашей страны. Самыми популярными зарубежными странами для длительных путешествий стали Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ и другие страны. Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян предупредил , что авиабилеты на майские праздники подорожают в пять раз. Получаются, многие россияне снова останутся без поездок.