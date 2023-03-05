Самый дорогой авиабилет из России зимой стоил как автомобиль

За время зимних отпусков самый дорогой билет на самолет из России стоил столько же, сколько в среднем отдают за подержанную машину — 945 тысяч рублей. Он позволял улететь из Москвы в Дубай. Данные взяты из исследования сервиса путешествий "Туту", доступного "Ленте.ру".

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Второй по стоимости билет тоже был в Дубай, но без обратного перелета. За такую поездку пассажир заплатил 702 тысячи рублей. На третьей строчке рейтинга маршрут Москва — Окленд — Москва, перелеты по которому суммарно стоили 667 тысяч рублей.

Помимо перечисленных направлений, среди самых дорогих оказались Ханой, Вена, Мюнхен, Йоханнесбург. Крупные суммы были также нужны, чтобы улететь в Денпасар, Сеул, Барселону, Токио и Сингапур. Почти все эти рейсы отправлялись из Москвы, но один самолет улетал из Санкт-Петербурга, направляясь в Кейптаун. Перелет из северной столицы стоил 532 тысячи рублей.