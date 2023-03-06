Стоимость авиабилетов в Сочи на майские вырастет

Стоимость авиабилетов на рейсы внутри страны с отправлением в период майских праздников может вырасти в пять раз. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.
Эксперт посоветовал российским туристам не надеяться на распродажи, а бронировать билеты и путевки на майские праздники заранее, так как каких-либо распродаж в этом году не предвидится. Наоборот, стоимость авиабилетов будет только расти.
Стоит отметить, что на данный момент стоимость билета на самолет из Москвы в Сочи уже выросла в два раза и достигла 6 тысяч рублей. В конце апреля цена дойдет до 15 тысяч рублей. Так, предполагается, что стоимость авиабилетов в Сочи может вырасти примерно в пять раз.