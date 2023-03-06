Стоимость авиабилетов в Сочи на майские вырастет

Стоимость авиабилетов на рейсы внутри страны с отправлением в период майских праздников может вырасти в пять раз. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.

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Эксперт посоветовал российским туристам не надеяться на распродажи, а бронировать билеты и путевки на майские праздники заранее, так как каких-либо распродаж в этом году не предвидится. Наоборот, стоимость авиабилетов будет только расти.