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1 час назад

Стоимость авиабилетов в Сочи на майские вырастет

runews24.ruиещё 1

Стоимость авиабилетов на рейсы внутри страны с отправлением в период майских праздников может вырасти в пять раз. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Стоимость авиабилетов в Сочи на майские вырастет
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперт посоветовал российским туристам не надеяться на распродажи, а бронировать билеты и путевки на майские праздники заранее, так как каких-либо распродаж в этом году не предвидится. Наоборот, стоимость авиабилетов будет только расти.

Стоит отметить, что на данный момент стоимость билета на самолет из Москвы в Сочи уже выросла в два раза и достигла 6 тысяч рублей. В конце апреля цена дойдет до 15 тысяч рублей. Так, предполагается, что стоимость авиабилетов в Сочи может вырасти примерно в пять раз.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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