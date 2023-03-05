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2 часа назад

Мкртчян: Внутренние рейсы 5 и 9 мая будут дороже в пять раз, чем обычно

Мира Маркина

Майские праздники нужно планировать уже сейчас. В противном случае, есть риск переплатить за авиабилеты в несколько раз. О подорожании перелетов предупредил в эфире радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Россиян предупредили о пятикратном росте цен на внутренние рейсы
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт туристической отрасли привел пример: если сейчас из столицы в Сочи можно улететь за три тысячи рублей, то стоимость билета вырастет в два раза в ближайшее время, в пять – в конце апреля.

«Подорожание будет примерно пятикратное, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться», — сказал он.

Эксперты назвали самый выгодный период для отдыха на курортах России

Также спикер напомнил, что в 2023 году в мае будет четыре выходных дня подряд.

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Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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