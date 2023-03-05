Почему Албания — лучшая страна для туристов из России

Курорты в Албании могут стать для россиян заменой курортам из Турции и Греции.
Как сообщил «ГЛАС» со ссылкой на автора туристического блога, жильё в Албании дешевле, чем в других туристических странах.
Так, арендовать жилье летом можно примерно за 15-30 евро в сутки. Самые популярные для отдыха города — Саранда и Ксамиль.
«Это райское место с невероятно бюджетными ценами. Жители Европы приезжают сюда, чтобы насытиться морепродуктами. Готовят в Албании хорошо», — пишет автор «Тут вам не там».
Однако россиянка предупредила своих читателей: в Албании встречаются люди, пытающиеся нажиться на туристах. Кроме того, местные жители часто выбрасывают мусор в неположенных местах.