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2 часа назад

Албания - лучшая страна для туристов из России

runews24.ru

Курорты в Албании могут стать для россиян заменой курортам из Турции и Греции.

Почему Албания — лучшая страна для туристов из России
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Как сообщил «ГЛАС» со ссылкой на автора туристического блога, жильё в Албании дешевле, чем в других туристических странах.

Так, арендовать жилье летом можно примерно за 15-30 евро в сутки. Самые популярные для отдыха города — Саранда и Ксамиль.

«Это райское место с невероятно бюджетными ценами. Жители Европы приезжают сюда, чтобы насытиться морепродуктами. Готовят в Албании хорошо», — пишет автор «Тут вам не там».

Однако россиянка предупредила своих читателей: в Албании встречаются люди, пытающиеся нажиться на туристах. Кроме того, местные жители часто выбрасывают мусор в неположенных местах.

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