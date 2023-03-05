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44 минуты назад

Туроператоры Тюмени заявили о снижении цен на путёвки для тюменцев до 30%

runews24.ru

Эксперты туристической отрасли рекомендовали тюменцам использовать бронь для экономии до 30% и не надеяться на «горящие туры».

Туроператоры заявили о снижении цен на путёвки для тюменцев
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Как пишет РБК, в нынешних условиях существует санкционное давление на российскую авиаотрасль и рост цен.

«Отдых стал доступен не каждому. «Горящих» туров ждать не надо, их не будет в 2023 году, так как для этого нет никаких предпосылок: все, что уже готово для сезона, будет раскуплено», - объяснил эксперт по туризму Александр Тепляков.

Специалисты рекомендуют использовать услугу раннего бронирования, чтобы сэкономить до 30%.

Для этого абсолютно не обязательно закрыть сразу всю стоимость тура, а можно внести 5-10% для фиксации цены.

Новости путешествий,Александр Тепляков,
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