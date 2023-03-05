Туроператоры заявили о снижении цен на путёвки для тюменцев

Эксперты туристической отрасли рекомендовали тюменцам использовать бронь для экономии до 30% и не надеяться на «горящие туры».
Как пишет РБК, в нынешних условиях существует санкционное давление на российскую авиаотрасль и рост цен.
«Отдых стал доступен не каждому. «Горящих» туров ждать не надо, их не будет в 2023 году, так как для этого нет никаких предпосылок: все, что уже готово для сезона, будет раскуплено», - объяснил эксперт по туризму Александр Тепляков.
Специалисты рекомендуют использовать услугу раннего бронирования, чтобы сэкономить до 30%.
Для этого абсолютно не обязательно закрыть сразу всю стоимость тура, а можно внести 5-10% для фиксации цены.