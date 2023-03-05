В какие страны на Ближнем Востоке россияне приезжают без виз

Редакция TourDom.ru подготовила обзор правил въезда в Турцию и другие ближневосточные страны – ОАЭ, Катар, Израиль. Мы также включили информацию об авиарейсах и возможности безналичных платежей.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Турция

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О безвизовой для россиян Турции, пожалуй, знают все. Российским туристам разрешено пребывать без визы в ходе одной поездки 60 дней. После выезда можно снова заехать еще на 30 дней: допустимо общее пребывание в стране до 90 дней в течение полугода.

Для пересечения границы достаточно предъявить загранпаспорт со сроком действия от 4 месяцев. Отдых на турецких курортах, как правило, семейный, и детям с 14-летнего возраста для поездки также нужен свой паспорт.

Счет прямых авиарейсов из России в Турцию идет на десятки из многих городов, полеты осуществляют как отечественные, так и турецкие авиаперевозчики на регулярной и чартерной основе. Среди новых маршрутов – экскурсионные туры и шопинг от ANEX Tour в Стамбул на самолетах Tailwind, старт полетной программы с 24 марта. «Аэрофлот» с 27 мая начинает регулярные рейсы Москва – Измир, а в рамках летнего расписания в 6 раз увеличивает дневную частоту рейсов в Анталью. Авиакомпания «Победа» в дополнение к вылетам в Анталью из столицы с 1 июня запускает авиалинии еще из семи российских городов.

Осенью прошлого года турецкие банки прекратили прием российских карт «Мир», и у туристов для безналичной оплаты осталась возможность использовать карты UnionPay. В соцсетях есть положительный опыт платежей пластиком этой системы и снятия наличными как турецких лир, так и долларов-евро. По советам туристов, главное – не пытаться платить бесконтактно, а использовать пин-код. При этом следует помнить, что карты каких-то банков могут перестать обслуживать, как это уже бывало на практике. При отдыхе по путевкам «все включено» туристам бывает достаточно взять с собой немного наличной валюты для покупки экскурсий и сувениров.

Израиль

Россияне могут свободно въезжать в Израиль и пребывать в стране без визы до 90 дней каждые полгода. При этом общеизвестно об очень тщательном досмотре прибывающих офицерами пограничной службы. Возможны проверки содержимого телефонов и других гаджетов, а также личных вещей, проведение специальных интервью. Нередки случаи, когда в итоге таких собеседований российским туристам отказывали во въезде.

Как правило, причины депортации на родину не сообщают, и гости остаются в неведении. При этом они имеют на руках все обычно запрашиваемые документы: загранпаспорт со сроком действия от полугода, обратный билет, бронь отеля или туристический ваучер, справки с подтверждением платежеспособности, медицинскую страховку с покрытием от COVID-19.

У российских туристов в Израиле востребованы экскурсионные туры по историческим местам и пляжный отдых на Красном море. Из московского аэропорта Жуковский можно улететь прямыми рейсами в Тель-Авив на самолетах Red Wings. Авиакомпания El Al обслуживает авиалинию Домодедово – Бен-Гурион. Из Москвы и других российских городов также есть авиамаршруты в Израиль со стыковками, например, в турецких аэропортах. До курортного Эйлата добираются с двумя пересадками.

Теоретически российские карты UnionPay в Израиле должны принимать. Туристы же сообщают в чатах, что на практике использовать их при оплате или снятии наличных – как выиграть в лотерею – почти нереально. В турне обязательно стоит рассчитывать только на наличные доллары и евро, если нет классической карты зарубежного банка.

ОАЭ

В последние годы ОАЭ стали очень популярны у российских туристов. С паспортом России можно въезжать без визы и находиться в стране до 90 дней в течение 180-дневного периода. Для погранконтроля достаточно предъявить загранпаспорт, действительный от 6 месяцев. Несовершеннолетним также необходимо свое удостоверение личности.

Туристы прилетают в ОАЭ на отдых и шопинг, а также делают пересадки для продолжения полета в разные уголки мира. Регулярные авиалинии связывают Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города с аэропортами в Дубае, Абу-Даби, Шардже.

По оплате российскими картами UnionPay в ОАЭ ситуация до недавнего времени была благоприятной, принимали платежи практически везде, даже возможно было оплатить поездку в такси. Однако все меняется, и картам ряда банков, попавших в феврале под новый пакет санкций, могут отказать в обслуживании. Наличная валюта в путешествии – хорошая страховка.

Катар

Российским туристам дано право приезжать в Катар без визы в течение каждого полугодия на срок до 90 дней. Ранее для визита было достаточно загранпаспорта, действующего от 6 месяцев. С 1 февраля правила изменились: Катар заявил о необходимости приобрести медстраховку в уполномоченных компаниях. При этом в официальном уведомлении говорится, что также действительны полисы медицинского страхования иностранцев, выданные международными компаниями при условии их регистрации в Министерстве общественного здравоохранения Катара и указания их действия на территории страны.

Как отмечают туристы в пабликах, при посадке на рейс страховку не требовали, и ее можно купить в аэропорту Дохи на стойке одного из местных страховщиков перед выходом в город. Срок действия 30 дней, а стоимость вне зависимости от реального времени пребывания – 50 катарских риалов (около 1 тыс. руб.). Делающие stopover в Катаре уже отчитались в чате, что использовали при возвращении в страну ранее приобретенный полис, если не истекли заявленные 30 дней.

Катар и Россию связывает прямое авиасообщение. Авиаперевозчик Qatar Airways осуществляет регулярные рейсы Москва – Доха. По код-шеринговому соглашению с S7 Airlines авиакомпания предлагает авиабилеты из Санкт-Петербурга и еще десятка российских городов. Россияне не только используют Доху как авиахаб, но и совершают экскурсионные туры по стране.