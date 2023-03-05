Названы 11 cтран, которые могут стать безвизовыми для россиян

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. О работе в данном направлении ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
По его словам, проекты межправительственных соглашений находятся на различных стадиях проработки.
Дипломат также напомнил, что процесс согласования такого рода договоров - это "улица с двусторонним движением",
"Всё в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров", - добавил замглавы МИД.
Когда соответствующие договоренности будут достигнуты, а документы подписаны, ведомство "обязательно проинформирует общественность".