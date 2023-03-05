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2 часа назад

В МИД РФ перечислили 11 cтран, которые могут стать безвизовыми для россиян

Российская Газетаиещё 8

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. О работе в данном направлении ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Названы 11 cтран, которые могут стать безвизовыми для россиян
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По его словам, проекты межправительственных соглашений находятся на различных стадиях проработки.

Дипломат также напомнил, что процесс согласования такого рода договоров - это "улица с двусторонним движением",

"Всё в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров", - добавил замглавы МИД.

Когда соответствующие договоренности будут достигнуты, а документы подписаны, ведомство "обязательно проинформирует общественность".

Новости путешествий,Евгений Иванов,МИД России,
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