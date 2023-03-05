Туристка из России по ошибке увезла домой чемодан финки

Требование финнов к транзитным пассажирам из России немедленно покидать территорию Суоми после прибытия из третьей страны сыграло злую шутку с одной из наших путешественниц. Она прилетела вместе с детьми из Аликанте в Хельсинки.

На российской границе обнаружилась интересная деталь – один из чемоданов оказался чужим. Хоть внешне и был очень похож. Идти к пограничникам с неизвестным содержимым не самая лучшая затея, но все же домой удалось вернуться без приключений.

«Связались с аэропортом и владелицей багажа. Ей оказалась финка, живущая в Испании. Она прилетела погостить на пару недель к родителям. Наш чемодан она вернула в Lost&found, но отдадут его только если мы вернем владелице тот, что приехал в Россию».

Попасть в Финляндию самостоятельно под предлогом возвращения имущества гражданки ЕС – не вариант. Теперь выход только один: сначала найти добровольца, который согласится увезти неизвестный чемодан из России в аэропорт Ваанта. А потом найти ещё одного, который при возвращении из ЕС согласится привезти багаж туристки, оказавшейся заложницей такой странной ситуации. На все про все чуть больше 2 недель, пока финка не вернулась в Испанию.