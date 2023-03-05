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1 час назад

Стремясь быстрее покинуть Суоми, туристка из России по ошибке увезла домой чемодан финской пассажирки

TourDom

Требование финнов к транзитным пассажирам из России немедленно покидать территорию Суоми после прибытия из третьей страны сыграло злую шутку с одной из наших путешественниц. Она прилетела вместе с детьми из Аликанте в Хельсинки.

Туристка из России по ошибке увезла домой чемодан финки
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

«Очень торопились на автобус в Санкт-Петербург. Быстро взяли с ленты три чемодана и два самоката, погрузили на тележку и бегом дальше».

На российской границе обнаружилась интересная деталь – один из чемоданов оказался чужим. Хоть внешне и был очень похож. Идти к пограничникам с неизвестным содержимым не самая лучшая затея, но все же домой удалось вернуться без приключений.

Настало время искать хозяйку. И свой собственный чемодан.

«Связались с аэропортом и владелицей багажа. Ей оказалась финка, живущая в Испании. Она прилетела погостить на пару недель к родителям. Наш чемодан она вернула в Lost&found, но отдадут его только если мы вернем владелице тот, что приехал в Россию».

Попасть в Финляндию самостоятельно под предлогом возвращения имущества гражданки ЕС – не вариант. Теперь выход только один: сначала найти добровольца, который согласится увезти неизвестный чемодан из России в аэропорт Ваанта. А потом найти ещё одного, который при возвращении из ЕС согласится привезти багаж туристки, оказавшейся заложницей такой странной ситуации. На все про все чуть больше 2 недель, пока финка не вернулась в Испанию.

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