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1 час назад

Побывавшие на Кавказе блогеры рассказали о семейных кланах в туризме

Lenta.ruиещё 1

Российские тревел-блогеры, побывавшие на горнолыжном курорте Домбай на Кавказе, выяснили у владельца местного высокогорного кафе тонкости ведения бизнеса. Об этом они рассказали в блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Побывавшие на Кавказе блогеры рассказали о семейных кланах в туризме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественники признались, что в первую очередь их заинтересовало, как хозяин кафе доставляет все необходимое для функционирования заведения на высоте около трех тысяч метров. По словам владельца кафе, воду и коробки с продуктами он грузит на небольшие самодельные сани, которые сначала поднимает на высоту 2777 метров на основном гондольном подъемнике, а потом пересаживается с поклажей на кресельный подъемник. Уже от станции подъемника мужчина тащит сани по снегу до своего кафе. Мусор вывозится в обратной последовательности.

Также блогеры выяснили, что в основном заведения сферы общепита управляются семейными кланами: во главе стоит отец или мать, а дети помогают родителям как официанты.

«Я работаю вместе с дочкой и племянницей. Они студентки, учатся заочно, и помогают мне обслуживать посетителей в кафе», — приводят слова хозяина кафе россияне.

Раз в неделю владелец заведения спускается вниз, чтобы пополнить запасы еды и воды. Готовят в высокогорных кафе на газу или дровах, а продукты хранят за окном. Туристам советуют запастить наличными деньгами, так как из-за плохой связи расплатиться картами может быть проблематично.

«Посмотрев на все сложности ведения такого бизнеса по содержанию кафе на вершинах Домбая, мы были удивлены трудоспособностью этих людей. И приятно поражены гостеприимством, с которым они принимают посетителей», — отметили авторы блога.

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