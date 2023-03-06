Побывавшие на Кавказе блогеры рассказали о семейных кланах в туризме

Российские тревел-блогеры, побывавшие на горнолыжном курорте Домбай на Кавказе, выяснили у владельца местного высокогорного кафе тонкости ведения бизнеса. Об этом они рассказали в блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественники признались, что в первую очередь их заинтересовало, как хозяин кафе доставляет все необходимое для функционирования заведения на высоте около трех тысяч метров. По словам владельца кафе, воду и коробки с продуктами он грузит на небольшие самодельные сани, которые сначала поднимает на высоту 2777 метров на основном гондольном подъемнике, а потом пересаживается с поклажей на кресельный подъемник. Уже от станции подъемника мужчина тащит сани по снегу до своего кафе. Мусор вывозится в обратной последовательности.

Также блогеры выяснили, что в основном заведения сферы общепита управляются семейными кланами: во главе стоит отец или мать, а дети помогают родителям как официанты.

«Я работаю вместе с дочкой и племянницей. Они студентки, учатся заочно, и помогают мне обслуживать посетителей в кафе», — приводят слова хозяина кафе россияне.

Раз в неделю владелец заведения спускается вниз, чтобы пополнить запасы еды и воды. Готовят в высокогорных кафе на газу или дровах, а продукты хранят за окном. Туристам советуют запастить наличными деньгами, так как из-за плохой связи расплатиться картами может быть проблематично.