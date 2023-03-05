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36 минут назад

Check in: 87,1% россиян сталкивались с трудностями во время путешествий

Секрет Фирмы

Check in: 87,1% россиян сталкивались с трудностями во время путешествий. Отправиться на отдых или посмотреть мир — событие всегда радостное. Но оно не означает, что всё будет сладко да гладко. Неудобства и трудности могут возникнуть как на месте отдыха, так и ещё до отправления. Какие — стало известно из опроса сервиса бронирования отелей Check in, результаты которого исследовала «Газета.Ru».

87,1% россиян сталкивались с трудностями в путешествии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Так, с неприятными ситуациями в путешествиях сталкивались 87,1% наших соотечественников.

Топ трудностей выглядит так:

  1. Длительная задержка рейса или его отмена.
  2. Языковой барьер.
  3. Заблудились в другом городе или стране.
  4. Опоздали на рейс или перепутали время или дату перелёта.
  5. Столкнулись с культурными недопониманиями.
  6. Потеряли вещи или оказались жертвами их кражи.
  7. Испытали на себе природные катаклизмы (проливные дожди, сильная жара, сход лавины).

Но россияне не теряют оптимизма, и лишь 3,5% опрошенных рассказали, что неприятности, которые встретились на их пути в поездках, смогли испортить им отдых. Большинство же отметили, что происшествия омрачили путешествие, но в целом никак не отразились на общих впечатлениях. А кто-то даже увидел плюсы — мол, что ни делается, то к лучшему. Ну и большинство опрошенных после пережитого стали мотать на ус, что нужно изменить, чтобы больше не оказаться в той же ситуации. Аж 78% респондентов рассказали, что стали уделять больше внимания планированию поездки или в целом вести себя более осторожно и внимательно.

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