87,1% россиян сталкивались с трудностями в путешествии

Check in: 87,1% россиян сталкивались с трудностями во время путешествий. Отправиться на отдых или посмотреть мир — событие всегда радостное. Но оно не означает, что всё будет сладко да гладко. Неудобства и трудности могут возникнуть как на месте отдыха, так и ещё до отправления. Какие — стало известно из опроса сервиса бронирования отелей Check in, результаты которого исследовала «Газета.Ru».

Но россияне не теряют оптимизма, и лишь 3,5% опрошенных рассказали, что неприятности, которые встретились на их пути в поездках, смогли испортить им отдых. Большинство же отметили, что происшествия омрачили путешествие, но в целом никак не отразились на общих впечатлениях. А кто-то даже увидел плюсы — мол, что ни делается, то к лучшему. Ну и большинство опрошенных после пережитого стали мотать на ус, что нужно изменить, чтобы больше не оказаться в той же ситуации. Аж 78% респондентов рассказали, что стали уделять больше внимания планированию поездки или в целом вести себя более осторожно и внимательно.