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1 час назад

Туристам назвали безопасные регионы Турции

Слово и Дело

Турция пережила сокрушительное землетрясение, однако в стране скоро начнется летний сезон. Путешественникам назвали самые безопасные регионы курортного государства.

Туристам назвали безопасные регионы Турции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Туристам, которые отправятся Турцию летом, не следует опасаться западных и южных регионов. Речь идет о таких популярных городах, как Стамбул, Анталья и Бодрум. При этом от поездок в восточную часть страны лучше отказаться, пишет «Турпром».

Напомним, сокрушительное стихийное бедствие, жертвами которого стали более 40 тыс. человек, произошло в Турции рано утром 6 февраля. В настоящее время спасатели продолжают разгребать завалы.

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