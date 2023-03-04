Туристам назвали безопасные регионы Турции

Турция пережила сокрушительное землетрясение, однако в стране скоро начнется летний сезон. Путешественникам назвали самые безопасные регионы курортного государства.
Туристам, которые отправятся Турцию летом, не следует опасаться западных и южных регионов. Речь идет о таких популярных городах, как Стамбул, Анталья и Бодрум. При этом от поездок в восточную часть страны лучше отказаться, пишет «Турпром».
Напомним, сокрушительное стихийное бедствие, жертвами которого стали более 40 тыс. человек, произошло в Турции рано утром 6 февраля. В настоящее время спасатели продолжают разгребать завалы.