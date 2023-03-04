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1 час назад

Туристы: карты UnionPay банков, не попавших под санкции, тоже работают нестабильно

TourDom

Отказ работы российских карт платежной системы UnionPay отдельных банков стал неожиданностью для многих туристов. После введения нового пакета санкций транзакции перестали проходить за рубежом. На официальных ресурсах платежной системы появилась обновленная информация со списком тех кредитных организаций, где по-прежнему можно оформить карты. В него попали семь организаций. Это «Русский Стандарт», Россельхозбанк, «Солидарность», ВБРР, ПримСоцБанк, Почта Банк и Газпромбанк. Перестал работать за границей пластик банков Уралсиб, МТС, «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Приморье».

Карты UnionPay банков, не попавших под санкции, работают нестабильно
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Туристы в соцсетях делятся своим опытом. Как они утверждают, даже карты из обновленного списка порой ведут себя нестабильно: «Никакой гарантии нет, даже в Азии. Карта UnionPay – это, скорее, не про оплату, а про обналичку рублей за рубежом», – делятся подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Помимо азиатского региона туристам удается пользоваться картами в Турции, Египте, Катаре и ОАЭ: «В Дубае в декабре не было ни одного отказа! Везде рассчитывался картой».

Самой главной проблемой для туристов является оплата проживания в отелях. Это удается далеко не всегда: «Получается оплатить отдельные брони в некоторых странах. Причем чаще те, где номер карты передается отелю и они сами списывают деньги по реквизитам карты».

Некоторым в сложившихся условиях приходится идти на хитрость и налаживать прямой диалог с отелем: «Бронируете с любой неработающей картой, а потом пишите сообщение в отель, что вы из России и хотите оплатить налом на месте. Всегда идут навстречу», – делятся лайфхаком подписчики «Крыши ТурДома». Но, увы, тут играет свою роль человеческий фактор: «В ОАЭ недавно знакомые так сделали, отель им отказал. Сказали, что за первую ночь все равно спишут с карты».

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