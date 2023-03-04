Карты UnionPay банков, не попавших под санкции, работают нестабильно

Отказ работы российских карт платежной системы UnionPay отдельных банков стал неожиданностью для многих туристов. После введения нового пакета санкций транзакции перестали проходить за рубежом. На официальных ресурсах платежной системы появилась обновленная информация со списком тех кредитных организаций, где по-прежнему можно оформить карты. В него попали семь организаций. Это «Русский Стандарт», Россельхозбанк, «Солидарность», ВБРР, ПримСоцБанк, Почта Банк и Газпромбанк. Перестал работать за границей пластик банков Уралсиб, МТС, «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Приморье».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Туристы в соцсетях делятся своим опытом. Как они утверждают, даже карты из обновленного списка порой ведут себя нестабильно: «Никакой гарантии нет, даже в Азии. Карта UnionPay – это, скорее, не про оплату, а про обналичку рублей за рубежом», – делятся подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Помимо азиатского региона туристам удается пользоваться картами в Турции, Египте, Катаре и ОАЭ: «В Дубае в декабре не было ни одного отказа! Везде рассчитывался картой».

Самой главной проблемой для туристов является оплата проживания в отелях. Это удается далеко не всегда: «Получается оплатить отдельные брони в некоторых странах. Причем чаще те, где номер карты передается отелю и они сами списывают деньги по реквизитам карты».