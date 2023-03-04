Россияне рассказали о самых частых проблемах в путешествии

Российские путешественники рассказали, с какими неприятностями в путешествиях сталкиваются чаще всего. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на исследование.

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Так, среди опрошенных путешествующих россиян 87,1% заявили, что когда-либо сталкивались с неприятностями в путешествиях. Самой распространенной проблемой стала задержка или отмена рейса. С ней сталкивались 53% опрошенных.

47% россиян пожаловались на языковой барьер, из-за которого не смогли объясниться в путешествии. 28% отметили, что терялись в незнакомой стране или городе.

Гораздо меньшее количество туристов отметили и другие проблемы: например, культурные особенности страны, кражи и стихийные бедствия.