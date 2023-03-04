Азиатская страна будет платить туристам за въезд

Тайвань будет выплачивать деньги туристам, прибывающим в страну. Об этом сообщает издание Points Guy.

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Отмечается, что после открытия границ туризм в стране восстановился всего лишь на 10% и далек от доковидных показателе. Чтобы стимулировать туристов власти страны выделили около 174 млн долларов.

Так, первым 500 тысячам туристов выплатят деньги, которые можно будет потратить на острове. Самостоятельным путешественникам будут платить по 5000 тайваньских долларов (около 12 тысяч рублей). Групповым туристам раздадут от 10 до 20 тысяч тайваньских долларов (от 20 до 40 тысяч рублей).

Отмечается, что выплаты будут поступать не всем туристам. Однако, как будут выбирать человека для поощрения, власти не рассказали.