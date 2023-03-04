Эксперты перечислили самые дорогие зимние авиаперелеты

Результатами исследования сервиса OneTwoTrip поделилось издание RT.

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Первое место в пятерке самых дорогих зимних авиаперелетов занимает путешествие бизнес-классом из Москвы в Мале, за которое пятеро туристов заплатили 2 093 700 рублей.

Второе место занял перелет пары туристов из Москвы в Канкун: авиапутешествие обошлось им в 1 876 100 рублей.

Третье и четвертое места среди самых дорогих авиаперелетов заняли путешествия на Мальдивские острова из Санкт-Петербурга (1 849 300 рублей) и Иркутска (1 762 500 рублей).