Эксперты перечислили самые дорогие зимние авиаперелеты

Результатами исследования сервиса OneTwoTrip поделилось издание RT.
Первое место в пятерке самых дорогих зимних авиаперелетов занимает путешествие бизнес-классом из Москвы в Мале, за которое пятеро туристов заплатили 2 093 700 рублей.
Второе место занял перелет пары туристов из Москвы в Канкун: авиапутешествие обошлось им в 1 876 100 рублей.
Третье и четвертое места среди самых дорогих авиаперелетов заняли путешествия на Мальдивские острова из Санкт-Петербурга (1 849 300 рублей) и Иркутска (1 762 500 рублей).
Авиаперелет из Уфы на Бали стоимостью 1 757 400 рублей оказался на пятом месте.