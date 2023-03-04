В некоторых отелях Абхазии номера на июнь уже раскуплены

Турагенты сообщают, что некоторых категорий номеров в популярных отелях Абхазии на июнь – август уже нет в наличии.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«В начале января не смогли забронировать на лето. Когда же надо заказывать – осенью?»

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По сведениям туркомпаний, на отдельные периоды полностью распроданы стандарты в таких известных объектах, как «Самшитовая роща», «Литфонд», «Сосновая роща».

В туроператоре «Дельфин» редакции TourDom.ru подтвердили, что спрос очень хороший, на 50–60% выше уровня 2022-го. Однако отелей на стопе пока нет. «Какие-то категории номеров уходят, но в целом гостиницы доступны, – отметил руководитель Сергей Ромашкин. – Ожидаем, что места в популярных отелях могут закончиться к маю, если продажи пойдут такими темпами».

Редакция TourDom.ru проверила наличие мест в востребованных гостиницах в начале июня.

Оказалось, что с 12-е по 16-е число бронирование в санатории «Самшитовая роща» 4* в Пицунде по всем видам размещения закрыто.

На период с 3 по 10 июня можно заказать лишь один вид номеров – двухместные комфорты с полным пансионом за 64 тыс. руб. на двоих. При этом более дешевые стандарты, а также высокобюджетные варианты как минимум на первый летний месяц уже распроданы. Свободные люксы появляются в доступе лишь в июле (193 тыс. руб. на неделю), а самые простые комнаты – только в сентябре.

В популярном доме отдыха «Литфонд» 3*, судя по данным на сайте, свободных номеров на июнь уже не осталось. Еще можно успеть запланировать недельный отдых в конце мая, заплатив 13 тыс. руб. на двоих при размещении в малом корпусе, проживание в люксе обойдется в 20 тыс.

В известном отеле Amra Park Hotel & Spa 4* (Гагра) в первом летнем месяце можно забронировать все виды номеров. В частности, стандарт с балконом и видом на парк во втором корпусе обойдется в 115 тыс. руб. на неделю. В стоимость входят трехразовое питание, посещение бассейна и сероводородная ванна.

В пятизвездочной гостинице «Дельфин» под Пицундой можно отдохнуть за 80 тыс. руб. с полным пансионом. А в Abaash Hotel в Новом Афоне номер предлагается за 45 тыс. на двоих без питания.