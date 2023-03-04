Горнолыжный курорт "Архыз" встретит юбилейного туриста

Первые дни весны на курорте "Архыз" туристы, спортсмены, ученые и музыканты решили отпраздновать фестивалем науки и музыки "Другой звук". Артисты выступали на сценах расположенной на высоте 2400 метров.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Молодые музыканты из ведущих оркестров России привезли в Архыз шедевры Баха, Бетховена, Бартока и других известных композиторов, сообщили "РГ" в оргкомитете фестиваля.

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А сегодня, 4 марта, здесь ждут трехмиллионного посетителя канатных дорог. Именно столько здесь побывало гостей с декабря 2013 года, когда открылся курорт. Счастливчику подарят сезонный ски-пасс "Архыза" на следующий горнолыжный сезон. Торжественно. И уже 11 и 12 марта на курорте пройдет фестиваль электронной музыки и спорта "Ритм гор". А в сноупарке состоятся открытые экстремальные соревнования среди сноубордистов и лыжников.

Синтез спорта, туризма, науки и культуры стал фирменным знаком Архыза. Гостей ждут ночные экскурсии в специальную астрономическую обсерваторию РАН и иммерсивные экскурсии по древним аланским храмам IX-XI веков. В программе также паблик-токи с учеными и музыкантами - пообщаться с лекторами можно будет за завтраком в кафе и в походе по горам. Впрочем, на первом месте по популярности идет катание на лыжах, сноуборд и активных зимний отдых.

"Традиционно сезон катания на Архызе длится с декабря до апреля, - рассказала представитель компании Кавказ.РФ Татьяна Власюк. - На первую половину марта еще смело можно планировать горнолыжный отдых, после - лучше смотреть на прогноз погоды. Обычно весеннее катание на Архызе в первой половине дня не хуже зимнего, особенно на северном склоне, где трассы держатся дольше".

Поэтому весной особенно популярен тариф "Первый след", который позволяет спуститься на рассвете по нетронутому вельвету до официального открытия канатных дорог. "Еще одно преимущество весеннего отдыха на Архызе - менее загруженные трассы и отели, - продолжает Татьяна Власюк. - Вторую половину дня гости обычно посвящают отдыху в туристическом поселке и живописных окрестностях курорта: бассейны под открытым небом, спа, рестораны, поездки на снегоходах, экскурсии на внедорожниках, полёты на парапланах".

Граница между сезонами постепенно стирается. Например, недавно на курорте открылся тюбинговый центр для детей и взрослых, который будет работать и весной, и летом. А можно побывать на ферме альпак, которые радуют вне зависимости от погоды и времени года.

Главные летние магниты курорта Архыз - ледниковые озера бирюзового цвета в пешей доступности и водопады. Часть пути можно преодолеть также на джипах или лошадях. Туристов ждут трекинг в горах, маунтинбайк, веревочный парк, сплавы на рафтах по реке Большой Зеленчук, поездки к древним храмам и экскурсии в обсерваторию. Календарное лето на Северном Кавказе не равно туристическому, в среднем продолжается с мая до конца октября.

Справка "РГ"

Добраться до курорта "Архыз" можно комфортным и удобным способом с помощью единого транспортного билета. Он действует в рамках мультимодального маршрута.

Расписание автобусов синхронизировано с расписанием поездов дальнего следования и авиарейсами. Это удобно и позволяет заранее спланировать свой маршрут, вовремя добраться до курорта. Формат единого билета развивается в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".