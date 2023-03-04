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1 час назад

Попавший под лавину в турист смог помахать рукой и спасся

Мир24

В Швейцарии 26-летний турист, погребенный под лавиной, смог высвободить руку и позвать на помощь спасателей. Инцидент произошел в начале февраля недалеко от коммуны Лидд (кантон Вале, юго-восток страны) и попал на камеру, сообщили в местной авиакомпании Air Glaciers.

Попавший под лавину в турист смог помахать рукой и спасся
Фото: Мир24Мир24

Кадры разошлись по соцсетям. На них можно увидеть, как пропавший турист, у которого свободны только голова и одна рука, машет вертолету.

Ролик снял фельдшер Матье Ламбером, который находился внутри вертолета, освещавшего гору. Служба спасения получила сигнал тревоги 8 февраля в 17:41. Они направили вертолет с фельдшером и двумя спасателями.

Мужчина катался на горных лыжах, когда на него обрушилась лавина. Когда он не вернулся вовремя, его близкие позвонили спасателям. Прибывшие на место специалисты проверили пешеходный маршрут, по которому он двигался.

Каким-то невероятным образом, используя лишь прожектор винтокрылой машины, спасатели смогли увидеть машущую им в сугробе руку человека, почти полностью погребенного под лавиной. Только его голова и одна рука торчали из лавины. Мужчину вытащили и эвакуировали в безопасное место. К счастью, помимо небольшого обморожения, путешественник не получил опасных для жизни травм.

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