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1 час назад

Российские туристы на Бали пожаловались в полицию на слишком громких петухов

TourDom

В отдел полиции по обеспечению общественного порядка и спокойствия острова Бали на этой неделе поступила жалоба от нескольких российских туристов на петухов, которые будят их ранним утром. В участке заявление приняли и попытались помочь отдыхающим.

Россияне на Бали пожаловались в полицию на слишком громких петухов
Фото: TourdomTourdom

Как рассказал начальник отдела Алит Джувита, путешественники остановились в гостевом доме Anumana Bay View недалеко от пляжа Джимбаран. Представитель средства размещения, где россияне пребывали уже около месяца, подтвердил, что постояльцы действительно не раз жаловались на шум из-за соседских петухов, которые просыпаются в 4–5 утра.

В тот же день стражи правопорядка обратились к хозяину птиц с просьбой хотя бы временно переселить их в другой вольер, подальше от Anumana Bay View, чтобы не нарушать покой отдыхающих. Тем не менее сосед пойти навстречу отказался. Алит Джувита сообщил, что полицейские попробуют поговорить с владельцем петухов еще раз. Он также добавил, что ситуация сама по себе забавная и происходит в его отделе впервые.

Новость быстро разлетелась в социальных сетях, и местные жители высказали возмущение таким поведением иностранцев. «Вы серьезно обвиняете петухов в том, что они кукарекают? Хотите, чтобы их отправили на допрос в полицию? Вы отдыхаете на прекрасном Бали, но зачем-то переживаете по таким мелочам», – пишут пользователи. «Неприятно, что кто-то ведет себя как короли на Бали, хотя на самом деле в гостях», – отмечают индонезийцы.

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