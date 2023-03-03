Россияне на Бали пожаловались в полицию на слишком громких петухов

В отдел полиции по обеспечению общественного порядка и спокойствия острова Бали на этой неделе поступила жалоба от нескольких российских туристов на петухов, которые будят их ранним утром. В участке заявление приняли и попытались помочь отдыхающим.

Фото: Tourdom Tourdom

Как рассказал начальник отдела Алит Джувита, путешественники остановились в гостевом доме Anumana Bay View недалеко от пляжа Джимбаран. Представитель средства размещения, где россияне пребывали уже около месяца, подтвердил, что постояльцы действительно не раз жаловались на шум из-за соседских петухов, которые просыпаются в 4–5 утра.

В тот же день стражи правопорядка обратились к хозяину птиц с просьбой хотя бы временно переселить их в другой вольер, подальше от Anumana Bay View, чтобы не нарушать покой отдыхающих. Тем не менее сосед пойти навстречу отказался. Алит Джувита сообщил, что полицейские попробуют поговорить с владельцем петухов еще раз. Он также добавил, что ситуация сама по себе забавная и происходит в его отделе впервые.