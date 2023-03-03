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14 минут назад

РЖД предоставит детям скидки до 50% на путешествия по стране

Мира Маркина

Компания "Российские железные дороги" всем детям в возрасте с 10 до 17 лет будет предоставлять скидку в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования в любом направлении внутри страны. Информация об этом опубликована на сайте "РЖД".

РЖД предоставит детям скидки до 50% на путешествия по стране
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Акция действительна при покупке билетов с 4 марта по 31 августа 2023 года. Под скидку попадают поезда дальнего следования, отправляющиеся в период летних каникул – с 1 июня по 31 августа 2023 года.

При покупке билетов в вагонах с местами для сидения, в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов и вагонах 2, 3 класса скидка составит 50%.

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А для тех, кто планирует путешествовать по России в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе в поездах дальнего следования (включая фирменные), скидка составит 50% от цены взрослого билета в плацкартном вагоне на аналогичное расстояние.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем на самом деле выгодны боковушки в поездах.

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