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1 час назад

Из аэропорта Домодедово в Кувейт будет больше рейсов

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Национальная авиакомпания Кувейта Jazeera Airways двукратно увеличивает частоту рейсов из московского аэропорта Домодедово на Ближний Восток. Как сообщила пресс-служба аэропорта, с 20 марта 2023 года авиаперевозчик будет выполнять из Москвы в Кувейт до одного рейса ежедневно.

Из аэропорта Домодедово в Кувейт будет больше рейсов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самыми востребованными маршрутами из аэропорта Домодедово через крупный воздушный хаб Кувейт предсказуемо оказались перелеты в Дубай, Джидду, Медину и Коломбо. Надеемся, наши летние направления в Шарм-Эль-Шейх, Анталию и Бодрум также будут пользоваться высоким спросом у путешественников», – прокомментировала региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири.

Согласно сообщению, перелеты планируется осуществлять на самолетах типа Airbus 320. Время в пути составляет 5 часов 5 мин.

По информации пресс-службы, за первый месяц сотрудничества с Jazeera Airways аэропорт Домодедово обслужил 28 взлетно-посадочных операций.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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