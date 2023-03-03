Из аэропорта Домодедово в Кувейт будет больше рейсов

Национальная авиакомпания Кувейта Jazeera Airways двукратно увеличивает частоту рейсов из московского аэропорта Домодедово на Ближний Восток. Как сообщила пресс-служба аэропорта, с 20 марта 2023 года авиаперевозчик будет выполнять из Москвы в Кувейт до одного рейса ежедневно.
«Самыми востребованными маршрутами из аэропорта Домодедово через крупный воздушный хаб Кувейт предсказуемо оказались перелеты в Дубай, Джидду, Медину и Коломбо. Надеемся, наши летние направления в Шарм-Эль-Шейх, Анталию и Бодрум также будут пользоваться высоким спросом у путешественников», – прокомментировала региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири.
Согласно сообщению, перелеты планируется осуществлять на самолетах типа Airbus 320. Время в пути составляет 5 часов 5 мин.
По информации пресс-службы, за первый месяц сотрудничества с Jazeera Airways аэропорт Домодедово обслужил 28 взлетно-посадочных операций.