Из аэропорта Домодедово в Кувейт будет больше рейсов

«Самыми востребованными маршрутами из аэропорта Домодедово через крупный воздушный хаб Кувейт предсказуемо оказались перелеты в Дубай, Джидду, Медину и Коломбо. Надеемся, наши летние направления в Шарм-Эль-Шейх, Анталию и Бодрум также будут пользоваться высоким спросом у путешественников», – прокомментировала региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири.