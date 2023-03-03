Как сделать передачу персональных данных туристов безопасной

В редакцию TourDom.ru обращаются турагенты с вопросами, не грозят ли им штрафы в связи с началом действия с 1 марта поправок в Федеральный закон «О персональных данных» (ПД). Их смущает, что перед оформлением договора с клиентом они должны провести оценку соблюдения иностранным контрагентом их «безопасной и конфиденциальной обработки». «Агенты передают ФИО и паспортные данные туристов для выписки билетов и бронирования отелей в зарубежную авиакомпанию или отель через туроператора. Как обезопасить себя в этом случае?»

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Юрист Игорь Косицын пояснил, что положения закона о трансграничной передаче ПД касаются только тех представителей розницы, которые работают напрямую с иностранными партнерами. «В этом случае до 1 марта они должны были направить уведомление в Роскомнадзор и далее следовать его инструкциям».

Если же турагент бронирует проживание за рубежом или перелет иностранной авиакомпанией через туроператора, то его эти изменения, по сути, никак не затрагивают.