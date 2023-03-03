У россиян появилась возможность выгодно улететь в Турцию

У россиян появилась возможность бюджетно улететь на популярный курорт Турции — российские перевозчики начали распродавать авиабилеты в Анталью на март по выгодным ценам. Об этом сообщает портал TourDom.

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Так, наиболее интересные для туристов варианты есть у «Азимута» — на 4 и 11 марта авиакомпания предлагает соотечественникам отправиться из Сочи в Анталью за 14,9 тысячи рублей в обе стороны. Из Минеральных Вод перелет обойдется дороже — слетать в Анталью туда-обратно 5 и 12 марта можно за 23,7 тысячи рублей.