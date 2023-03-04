Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
35 минут назад

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти 5 км

Газета.Ruиещё 1

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту почти 5 км над уровнем моря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области.

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти 5 км
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км», — заявили в пресс-службе.

Вулкан Эбеко достигает в высоту 1156 метров и расположен в северной части хребта Вернадского на расстоянии 7 км к северо-западу от Северо-Курильска. Предыдущее извержение вулкана произошло в 2012 году, затем он не подавал признаков активности до октября 2016 года.

1 марта вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 км. Извержения вулкана могут длиться от нескольких часов до нескольких лет.

В тот же день в Единой геофизической службе РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 4-4,5 на Сахалине.

Новости путешествий,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий