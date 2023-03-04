Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти 5 км

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту почти 5 км над уровнем моря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км», — заявили в пресс-службе.

Вулкан Эбеко достигает в высоту 1156 метров и расположен в северной части хребта Вернадского на расстоянии 7 км к северо-западу от Северо-Курильска. Предыдущее извержение вулкана произошло в 2012 году, затем он не подавал признаков активности до октября 2016 года.

1 марта вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 км. Извержения вулкана могут длиться от нескольких часов до нескольких лет.