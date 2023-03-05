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2 часа назад

«Аэрофлот» распродает билеты в комфорт-класс из Москвы по некоторым направлениям

TourDomиещё 1

«Аэрофлот» напомнил, что воскресенье – последний день распродажи билетов в комфорт-класс по некоторым направлениям. Авиакомпания предлагает кресла на бортах из Москвы в Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Бишкек, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Гоа. Полететь по скидочным тарифам можно до 26 марта.

«Аэрофлот» распродает билеты в комфорт-класс
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Перелет в Пекин туда-обратно в классе комфорт базовый с датами 8 и 16 марта стоит 82,6 тыс. руб. А в апреле цены уже выше – от 103 тыс. руб. Билеты в экономе в марте и апреле дешевле – от 46 тыс. руб. в обе стороны.

На маршруте в Гоа выгода более ощутима. Так, перелет туда-обратно 8 и 16 марта по акции в комфорте стоит 69 тыс. руб, а в экономе – 64 тыс. руб.

Что касается внутренних рейсов, то стоимость перелета в Хабаровск в комфорт-классе по акции – 58 тыс. руб, в экономе – от 26,7 тыс. руб. Владивосток – 58 тыс. руб. против 28 тыс. руб.

При этом не все подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» воодушевлены такой распродажей:

«Лучше в экономе, чем в этом комфорте. Ужасно неудобно там».

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