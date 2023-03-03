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2 часа назад

«Любят россиян»: Иран может заменить экскурсионные туры по Европе

Национальная Служба Новостей

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал о перспективах Ирана с точки зрения туризма.

«Любят россиян»: Иран может заменить экскурсионные туры по Европе
Фото: Nsn.fmNsn.fm

«Иран – потрясающая страна, из разряда тех стран, ожидания от которых сильно отстают от увиденного. Древнейшая цивилизация, много интересных мест, программ, изысканные строения. Там прекрасно относятся к россиянам. Есть там, что посмотреть. Пока сдерживает тот факт, что практически нет пляжных отелей. Иран прекрасно заменяет сейчас исчезнувшие знаменитые экскурсионные туры по Европе. У нас есть прямая перевозка сейчас. Для любителей есть горнолыжные курорты», - рассказал он.

Средний чек тура по России на период весна-лето составил 17 тысяч рублей, заявила заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко в пресс-центре НСН.

Новости путешествий,Юлия Руденко,
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