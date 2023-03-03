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3 часа назад

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Lenta.ruиещё 4

Летевший из Дели в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Ташкенте. Об этом РИА Новости рассказали в Uzbekistan Airports.

Летевший в Москву самолет резко сменил курс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что российский лайнер вынужденно сел в другом городе из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. У гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего пилотам воздушного судна пришлось запросить посадку в аэропорту узбекской столицы.

По словам представителя компании, посадка самолета прошла в штатном режиме. К борту лайнера была направлена машина скорой помощи, пострадавший мужчина был госпитализирован в местную больницу.

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