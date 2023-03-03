Летевший в Москву самолет резко сменил курс

Летевший из Дели в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Ташкенте. Об этом РИА Новости рассказали в Uzbekistan Airports.

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Отмечается, что российский лайнер вынужденно сел в другом городе из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. У гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего пилотам воздушного судна пришлось запросить посадку в аэропорту узбекской столицы.