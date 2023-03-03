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1 час назад

Российские туристы на Пхукете массово продлевают визы

TourDom

Российские туристы облюбовали тропический остров Пхукет, и часть из них не спешит возвращаться домой. В местную иммиграционную службу с начала года поступило почти 7,6 тыс. заявлений от граждан России о продлении действующих разрешений на пребывание в Таиланде. Издание Bangkok Post приводит данные об иностранцах, прибывающих в королевство по туристическим визам.

Российские туристы на Пхукете массово продлевают визы
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, суперинтендант Танет Сукчай из иммиграционной службы Пхукета отметил, что всего получено свыше 31 тыс. подобных прошений от гостей из разных стран. По его словам, иммиграционная полиция приспособилась к наплыву туристов, желающих продлить отпуск на тропических курортах.

Иммиграционный офис на Пхукете сообщает, что в последнее время аэропорт принимает порядка 300 тыс. иностранцев в месяц. В топ-5 россияне занимают первое место, за ними следуют Индия, Казахстан, Англия и Австралия. С начала зимнего сезона в Таиланде российские авиакомпании находятся среди лидеров перевозки туристов на курорты Пхукета и Паттайи.

Россияне могут оформить однократную туристическую визу в посольстве Таиланда в Москве, заплатив сбор в 40 долларов, или сделать это в любом тайском консульстве, например в соседних с королевством странах – Камбодже, Малайзии или Лаосе. Разрешение рассчитано на пребывание в стране до 60 дней, его можно продлить еще на 30 дней, посетив иммиграционный офис и заплатив около 55 долларов.

Для краткосрочных визитов россияне используют безвизовый въезд – до 45 дней в период с 1 октября 2022 года до 31 марта 2023 года. После этой даты – возвращение к 30 дням без визы, если не будет принято другого решения.

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