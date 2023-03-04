Посещаемость Байкала выросла на 40%

"Всего рядом с Байкалом 14 федеральных ООПТ и 3 из них подвергаются высокой антропогенной нагрузке. Это три наиболее посещаемые туристами особо охраняемые природные территории. <…> Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, нагрузка от туристов выросла на 40%. И это будет продолжаться. То есть востребованность данной территории у туристов высокая, поэтому нужно готовиться к такой высокой антропогенной нагрузке", - сказала вице-премьер.