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4 минуты назад

Летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу

Lenta.ru

Около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий, пострадали после попадания самолета в сильную зону турбулентности. Об этом пишет портал Imaz Press.

Летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, инцидент произошел с пассажирским лайнером, принадлежащим авиакомпании Condor Airlines. В общей сложности на борту находилось 270 человек. Отмечается, что лайнер попал в зону турбулентности во время полета над воздушным пространством Сейшельских островов.

Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Плезанс на Маврикий, в связи с чем воздушному судну был отдан приоритет при посадке перед другими лайнерами. В результате десятки направлявшихся на курорт путешественников вместо отдыха отправились в больницу.

Известно, что 17 раненых пассажиров были госпитализированы в островной госпиталь имени Джавахарлала Неру. В настоящее время они находятся под медицинским наблюдением.

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