Авиакомпании распродают недорогие билеты на рейсах в Анталью

В социальных сетях появились посты о выгодных предложениях на перелет из столицы в Анталью. Автор одной из них написал о горящих билетах «Победы» по 16,4 тыс. руб. в обе стороны. Сейчас таких цен на сайте авиакомпании уже нет, но есть бюджетные места на 5 и 10 марта за 18 тыс. руб.

Фото: Tourdom Tourdom

Корреспондент TourDom.ru проверил, есть ли из других крупных городов дешевые кресла в Анталью. Из Казани перелет в обе стороны 5 и 11 марта на чартерах Southwind стоит почти 22 тыс. руб.

Из Минвод билеты стоят всего немного дороже, чем из Казани. Слетать в Анталью туда-обратно за 23,7 тыс. руб. можно 5 и 12 марта соответственно на бортах авиакомпании «Азимут».

Дешевле всего кресла в Анталью из Сочи – всего 14,9 тыс. руб. на крыльях того же «Азимута». Также недорогие места есть на рейсах 4 и 11 марта.