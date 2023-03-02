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10 минут назад

Авиакомпании распродают недорогие билеты на рейсах в Анталью

TourDom

В социальных сетях появились посты о выгодных предложениях на перелет из столицы в Анталью. Автор одной из них написал о горящих билетах «Победы» по 16,4 тыс. руб. в обе стороны. Сейчас таких цен на сайте авиакомпании уже нет, но есть бюджетные места на 5 и 10 марта за 18 тыс. руб.

Авиакомпании распродают недорогие билеты на рейсах в Анталью
Фото: TourdomTourdom

Корреспондент TourDom.ru проверил, есть ли из других крупных городов дешевые кресла в Анталью. Из Казани перелет в обе стороны 5 и 11 марта на чартерах Southwind стоит почти 22 тыс. руб.

Из Минвод билеты стоят всего немного дороже, чем из Казани. Слетать в Анталью туда-обратно за 23,7 тыс. руб. можно 5 и 12 марта соответственно на бортах авиакомпании «Азимут».

Дешевле всего кресла в Анталью из Сочи – всего 14,9 тыс. руб. на крыльях того же «Азимута». Также недорогие места есть на рейсах 4 и 11 марта.

А вот из Петербурга дешевых билетов нет – самое бюджетное предложение, которое удалось найти,– это перелет «Аэрофлотом» туда 4 марта и обратно 10 числа на чартере Southwind. За билеты придется отдать 35 тыс. руб.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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