Названа вторая после Турции любимая страна для отдыха у россиян

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По данным статистики ОАЭ, всего из чистой зоны аэропортов страны вышли 1,1 миллиона россиян, что ставит арабское государство на вторую строчку по популярности после Турции. Самым любимым эмиратом стал Дубай, в 2022 году его посетило 758 тысяч россиян — здесь путешественники из России стали пятыми, уступив Индии (1,8 миллиона), Оману (1,3 миллиона), Саудовской Аравии (1,2 миллиона) и Великобритании (1,043 миллиона).

Отмечается, что в 2022 году Абу-Даби принял на 200 процентов больше россиян, чем годом ранее — 74 тысячи человек. Эмират Рас-эль-Хайма посетили рекордные 107 тысяч российских туристов — Россия взяла лидерство по количеству путешественников. Итоговый турпоток в Шарджу оценивают в 120-130 тысяч человек, данных по Фуджейре и Аджману пока нет, но, предположительно, их объемы меньше, чем в Абу-Даби.

В компании «Русский Экспресс» рассказали, что направление перестало быть сезонным. «Летом 2022 года мы отправили наибольшее количество туристов в ОАЭ за всю историю продаж летних Эмиратов. Само собой, это связано и с тем, что перечень доступных для отдыха наших туристов зарубежных стран стал весьма невелик. Но сыграло свою роль и то, что традиционно популярная у наших туристов Турция сильно подняла цены», — передает АТОР.

Эксперты считают, что ОАЭ сохранит за собой второе место по итогам 2023 года, так как Таиланду не хватает объема перевозки, а Турция остается безальтернативным направлением.