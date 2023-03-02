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24 минуты назад

Nova: в Болгарии заявили, что невозможно компенсировать потерю туристов из России

Газета.Ru

Отельеры в Болгарии подсчитывают убытки из-за того, что они лишились российского рынка, который обеспечивал им около 80% всего въездного турпотока. Об этом сообщает Nova.

В Болгарии заявили, что невозможно компенсировать потерю россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы потеряли российский и английский рынки, бронирований нет. Не знаю, как можно компенсировать эти потери. 70-80% приходилось на российских туристов, остальные — англичане. Сейчас мы рассчитываем на румын — после того, как их курорты заполнятся», — отметил отельер Стоила Далевский.

По словам заместителя министра туризма Ирены Георгиевой, компенсировать серьезную потерю туристов из России в 2023 году не получится. Однако есть вероятность, что ситуация поменяется через год. По предварительным прогнозам, в этом году в Болгарию может прибыть около 4,5 млн туристов.

Она добавила, что отельеры получают определенные компенсации, если они размещают у себя украинских беженцев. При этом некоторые выплаты задерживаются из-за того, что отельеры предоставляют не всегда качественную информацию о размещении.

В конце декабря вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что поток туристов из России в страны Европы сократился на 90% в 2022 году в том числе из-за проблем с перелетами. Среди прочих преград эксперт назвал отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок. Так, если раньше билет можно было приобрести в среднем за €300-400, то сейчас цена варьируется от €1 тыс.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
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