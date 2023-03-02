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46 минут назад

Пассажиры начавшего падать из-за молнии самолета рассказали о криках ужаса

Lenta.ru

Пассажиры рейса Lufthansa оказались в больнице после экстренной посадки и рассказали о криках ужаса в начавшем падать из-за молнии самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажиры начавшего падать из-за молнии самолета рассказали о криках ужаса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что самолет вылетел из американского Остина в немецкий Франкфурт вечером 1 марта. Спустя три часа полета в лайнер ударила молния, в результате чего он попал в зону сильной турбулентности и начал резко терять высоту. По словам пассажиров, в салоне было много разбитого стекла и приборов для ужина, а непристегнутые люди «подлетели до потолка», получили травмы и истекали кровью.

Сразу после экстренного приземления в Вашингтоне семерых пассажиров доставили в больницу. Остальные были размещены в отеле на одну ночь, однако остались недовольны такой компенсацией. В соцсетях некоторые из них заявили, что ожидают большего за «катастрофическую посадку».

В то же время были и такие пассажиры, которые выразили благодарность летному экипажу, в особенности пилотам. «Моя семья будет вечно благодарна за мастерство пилота и второго пилота и заботу со стороны экипажа», — написал в сети пользователь, летевший рейсом Lufthansa.

Сама авиакомпания пока не прокомментировала случившееся.

Ранее сообщалось, что непристегнутые пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas получили травмы. Самолет попал в зону сильной турбулентности, включилось табло «пристегнуть ремни». Отказавшиеся следовать инструкциям бортпроводников или не успевшие это сделать поплатились за свое решение — когда самолет резко рухнул на несколько метров вниз, часть пассажиров подлетели вверх, ударившись головами о потолок.

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