Названы самые невыгодные даты туров в марте—апреле

«Если вы хотите сэкономить, не выбирайте даты для отдыха в диапазоне 24 марта — 2 апреля. В Египте, к примеру, прекрасно осведомлены, когда у наших школьников каникулы», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях.