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33 минуты назад

Названы самые невыгодные даты туров в марте—апреле

Ura.Ru

Пермские турагенты назвали самые невыгодные даты туров в марте—апреле. Ими оказались даты, совпадающие с датами школьных каникул.

Названы самые невыгодные даты туров в марте—апреле
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Если вы хотите сэкономить, не выбирайте даты для отдыха в диапазоне 24 марта — 2 апреля. В Египте, к примеру, прекрасно осведомлены, когда у наших школьников каникулы», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях.

Он также отметил, что Египет занимает первое место в топе мартовских направлений для отдыха. С середины марта там становится тепло и возвращается купальный сезон. На втором месте — Таиланд, на третьем — ОАЭ.

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