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29 минут назад

Forwardkeys: количество рейсов между Россией и Европой сократилось на 99%

Газета.Ru

Количество рейсов между Россией и Европой сократилось на 99%, пишет TourDom со ссылкой на исследование маркетинговой компании Forwardkeys.

Количество рейсов между Россией и Европой сократилось на 99%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно данным портала, сокращение количества рейсов на 99% произошло в период с марта 2022 по февраль 2023 года по сравнению с теми же месяцами в период до пандемии COVID-19.

Сообщается, что авиапоток в США сократился на 92%, в Африку — на 76%. При этом количество рейсов в страны Персидского залива и в Турцию увеличилось на 27% и 26% соответственно.

Ранее первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков говорил, что выступает за восстановление прямого авиасообщения и упрощение визового режима. По его словам, несмотря на сложный период, который прошли отношения РФ и Грузии, он считает, что «чем выше коммуникация России с разными странами, тем лучше».

Новости путешествий,Дмитрий Новиков,
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