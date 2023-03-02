Количество рейсов между Россией и Европой сократилось на 99%, пишет TourDom со ссылкой на исследование маркетинговой компании Forwardkeys.

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Согласно данным портала, сокращение количества рейсов на 99% произошло в период с марта 2022 по февраль 2023 года по сравнению с теми же месяцами в период до пандемии COVID-19.

Сообщается, что авиапоток в США сократился на 92%, в Африку — на 76%. При этом количество рейсов в страны Персидского залива и в Турцию увеличилось на 27% и 26% соответственно.