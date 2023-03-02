Заграничные поездки подорожали на 60%

Средний чек бронирования турпоездки за рубеж с захватом 8 марта вырос за год больше чем на 60%, до 160 000 рублей. На популярных направлениях стоимость поездки увеличилась на 40–70%. Сильнее всего подорожали Шри-Ланка, Египет, Турция, ОАЭ. Зато меньше всего увеличились в цене и так баснословно дорогие Мальдивы. При этом количество бронирований за год выросло на 56%: в 2022-м на туризм повлияло начало СВО на Украине.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Сильнее всего выросла стоимость средней поездки на Шри-Ланку: на 68%, до 210 100 рублей. Египет подорожал на 65% (146 200), Турция — на 49% (96 400), ОАЭ — на 44% (195 600 рублей). Мальдивы стали дороже лишь на 21%, выложить придётся 483 000 рублей, подсчитали в сервисе Travelata.ru.

Рост цен в основном связан с увеличением стоимости перелётов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал «Коммерсанту», что уровень туристической активности в направлении Таиланда вырос до докризисного, а в случае Турции — стремится к нему.

Египет занял 25% продаж, Таиланд — 18%, ОАЭ — 16%, Турция — 11%. А вот количество внутренних организованных туров сильно упало по сравнению с прошлым годом: с 73 до 18%. В 2022 году люди чаще ездили по России из-за проблем с авиаперелётами, санкциями и вот этим всем.