Туроператоры раскрыли средний чек при бронировании туров за рубеж

Туроператоры подсчитали средний чек при бронировании туров за границу на неделю с 8 марта. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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По данным Travelata.ru, за год стоимость тура в указанные даты выросла на 61,4%, до 159,9 тыс. руб.

Самым заметным оказался рост цен на отдых на Шри-Ланке – средний чек вырос на 68%, до 210,1 тыс. руб. Кроме того, отдых в Египте подорожал на 65%, в Турции на 49%, а в ОАЭ на 44%.

Согласно данным «Слетать.ру», средний чек на популярных заграничных направлениях за минувший год вырос на 40–70% в зависимости от страны.