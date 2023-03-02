Туристы активно покупают туры в Стамбул на майские праздники

Туроператор ANEX Tour поделился информацией о том, какие туры предпочитают туристы, выбирающие туры в Стамбул с перевозкой на новых рейсах турецкой авиакомпании Tailwind из Москвы. Мы приводим подробности, а также комментарии турагентств и туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как сообщается в пресс-релизе, активно идут продажи на майские праздники. Туристы выбирают отели категории 3–4* и отдых от 5 ночей. Например, тур с вылетом в самые востребованные даты, с 6 по 13 мая, стоит от 103 тыс. руб. за двоих. За эти деньги туристы получат перелет, трансферы, а также проживание в Gorur Hotel 3*, который расположен в 2 км от площади Султанахмет. По информации ANEX Tour, пользуются спросом в основном именно трех- и четырехзвездочные отели, которые находятся в районах Султанахмет, Фатих, Лалели. Так, тур с размещением в Dosso Dossi Old City 4* стоит от 148 тыс. Как сообщили в компании, востребованы и другие отели этой сети, так как сейчас они предлагают спецпредложения. О том, где лучше жить в Стамбуле, читайте здесь.

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В основном в Стамбуле туристов интересует возможность побывать на экскурсиях, но сейчас появились и запросы на комбинированные туры, где посещение Стамбула сочетается с визитом в Каппадокию или другие регионы Турции.

Опрос представителей турагентств в закрытом телеграм-канале «Крыша ТурДома» подтверждает, что спрос на туры в Стамбул оживляется весной. 31% участников опроса продают туры именно в сезон. Наиболее комфортным периодом считается апрель-май. Тем не менее некоторые турагентства отметили, что продают туры в Стамбул каждую неделю. Туристы ездят не только с целью экскурсий, но и ради шопинга – с учетом ухода из России многих брендов это особенно актуально. «Спрос хороший, причем в случае со Стамбулом четко работает правило – чем раньше бронировать тур, тем он будет дешевле. Туристические возможности города безграничны, он привлекает всех туристов и покоряет даже самых искушенных, которые много где побывали. Любители Австралии, Лондона и других дорогих направлений приезжают из Стамбула довольные, причем чемоданы чаще всего с перевесом – ведь там отличный шопинг. Я сам очень люблю Стамбул – продавать это направление одно удовольствие», – сказал Илай Благоевич, директор турагентства «Благо тревел».

Туристы, в свою очередь, пишут, что в Стамбуле им в основном нравятся «атмосфера, прогулки, еда» – этот вариант ответа набрал максимальное количество голосов в ходе еще одного опроса, проведенного в основном канале. Экскурсии и музеи оказались на втором месте.