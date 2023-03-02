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44 минуты назад

На туристическую карту Хакасии добавят музей истории КрасЖД на станции Абакан

runews24.ru

2 марта в Музее истории Красноярской железной дороги состоится обзорная экскурсия. В ней примут участие туроператоры и гиды региона.

На туристическую карту Хакасии добавят музей истории КрасЖД
Фото: runews24.rurunews24.ru

В конце встречи музей добавят в туристическую карту, которая создана для жителей и гостей Хакасии.

В пресс-службе КрасЖД рассказали, что участникам покажут свыше 15 экспозиций.

Например, в музее можно увидеть, как выглядел быт железнодорожников начала 20-50 годов XX века.

Также здесь представлена коллекция железнодорожных рельсов, первые из них датируются 1887 годом.

Кроме того, в музее созданы интерактивные локации, с помощью которых можно виртуально отправиться в купейном вагоне в путешествие или попробовать себя в роли машиниста.

История Абакана плотно связана с железной дорогой, так как название города появилось благодаря её строительству.

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