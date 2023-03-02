На туристическую карту Хакасии добавят музей истории КрасЖД

2 марта в Музее истории Красноярской железной дороги состоится обзорная экскурсия. В ней примут участие туроператоры и гиды региона.
В конце встречи музей добавят в туристическую карту, которая создана для жителей и гостей Хакасии.
В пресс-службе КрасЖД рассказали, что участникам покажут свыше 15 экспозиций.
Например, в музее можно увидеть, как выглядел быт железнодорожников начала 20-50 годов XX века.
Также здесь представлена коллекция железнодорожных рельсов, первые из них датируются 1887 годом.
Кроме того, в музее созданы интерактивные локации, с помощью которых можно виртуально отправиться в купейном вагоне в путешествие или попробовать себя в роли машиниста.
История Абакана плотно связана с железной дорогой, так как название города появилось благодаря её строительству.