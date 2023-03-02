На туристическую карту Хакасии добавят музей истории КрасЖД

2 марта в Музее истории Красноярской железной дороги состоится обзорная экскурсия. В ней примут участие туроператоры и гиды региона.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В конце встречи музей добавят в туристическую карту, которая создана для жителей и гостей Хакасии.

В пресс-службе КрасЖД рассказали, что участникам покажут свыше 15 экспозиций.

Например, в музее можно увидеть, как выглядел быт железнодорожников начала 20-50 годов XX века.

Также здесь представлена коллекция железнодорожных рельсов, первые из них датируются 1887 годом.

Кроме того, в музее созданы интерактивные локации, с помощью которых можно виртуально отправиться в купейном вагоне в путешествие или попробовать себя в роли машиниста.