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46 минут назад

Отельеры Болгарии сообщили, что теряют доход из-за отсутствия российских туристов

runews24.ru

В прошлом году на отдых в Болгарию отправились порядка 4,4 млн иностранных граждан.

Отельеры Болгарии теряют доход из-за отсутствия туристов из РФ
Фото: runews24.rurunews24.ru

Болгарские отельеры сообщили, что их доходы существенно снизились в связи с отсутствием на курортах страны туристов из России. Так, по словам одного из владельцев отелей, россияне составляли 70 – 80% от общего турпотока, передает Nоvа.

Отмечается, что отельеры Болгарии обеспокоены сложившейся ситуацией и отсутствием бронирований номеров российскими туристами. Бизнесмены заявили, что не знают каким образом они будут компенсировать свои убытки.

Помимо этого, отельеры добавили, что убытки растут не только из-за снижения турпотока россиян, но также и по причине больших расходов на размещение украинских беженцев.

Стоит отметить, что в прошлом году на отдых в Болгарию отправились порядка 4,4 млн иностранных граждан.

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