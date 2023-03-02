Отельеры Болгарии теряют доход из-за отсутствия туристов из РФ

В прошлом году на отдых в Болгарию отправились порядка 4,4 млн иностранных граждан.

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Болгарские отельеры сообщили, что их доходы существенно снизились в связи с отсутствием на курортах страны туристов из России. Так, по словам одного из владельцев отелей, россияне составляли 70 – 80% от общего турпотока, передает Nоvа.

Отмечается, что отельеры Болгарии обеспокоены сложившейся ситуацией и отсутствием бронирований номеров российскими туристами. Бизнесмены заявили, что не знают каким образом они будут компенсировать свои убытки.

Помимо этого, отельеры добавили, что убытки растут не только из-за снижения турпотока россиян, но также и по причине больших расходов на размещение украинских беженцев.