Назван способ не попасть на неудобные места в самолете

Российский тревел-блогер, часто летающий на самолетах, напомнил о самых неудобных местах на борту воздушного судна и поделился лайфхаком, как не попасть на них. Об этом он рассказал в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь путешественник напомнил, что самым некомфортным на борту считается ряд перед аварийным выходом из-за неоткидывающихся спинок, кресла около туалетов — из-за запахов и постоянно стоящих рядом людей, и последний ряд самолета, где встречаются все вышеперечисленные неудобства. Условно удобными местами он назвал первые ряды, следующие за бизнес-классом, так как на стенке перед ними часто предусмотрены крепления для детской люльки.

По словам россиянина, надежнее всего самому выбрать удобное место, пройдя онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, которая открывается за сутки до вылета. Если способ недоступен, путешественник советует раньше приехать в аэропорт.

«На стойке регистрации не стесняйтесь попросить хорошее место и уточнить, не в последнем ли ряду, не возле туалета ли и не перед аварийным ли рядом ваше место», — посоветовал он.