В Ненецком округе пройдет фестиваль корюшки
В поселке Индига Ненецкого округа 4 марта пройдет традиционной фестиваль подледной рыбалки и ловли корюшки.
Традиционное весенние мероприятие состоится в субботу,4 марта. Все желающие могут добраться до поселка на спецбортах, которые будут вылетать из Нарьян-Мара. Билеты можно приобрести в аэропорте города. Однако горожанам стоит поторопиться, с приближением фестиваля мест остается все меньше, сообщает nao24.ru.
Корюшка является брендом Ненецкого округа. В этом году на фестивале рыбу будут жарить традиционным способом по рецептам прошлых поколений. Гости мероприятия смогут попробовать рыбу и насладиться отдыхом.