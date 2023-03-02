В Ненецком округе пройдет фестиваль корюшки

Традиционное весенние мероприятие состоится в субботу,4 марта. Все желающие могут добраться до поселка на спецбортах, которые будут вылетать из Нарьян-Мара. Билеты можно приобрести в аэропорте города. Однако горожанам стоит поторопиться, с приближением фестиваля мест остается все меньше, сообщает nao24.ru.