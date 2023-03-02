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В Ненецком округе пройдет фестиваль корюшки

В поселке Индига Ненецкого округа 4 марта пройдет традиционной фестиваль подледной рыбалки и ловли корюшки.

В Ненецком округе пройдет фестиваль корюшки
© runews24.ru

Традиционное весенние мероприятие состоится в субботу,4 марта. Все желающие могут добраться до поселка на спецбортах, которые будут вылетать из Нарьян-Мара. Билеты можно приобрести в аэропорте города. Однако горожанам стоит поторопиться, с приближением фестиваля мест остается все меньше, сообщает nao24.ru.

Корюшка является брендом Ненецкого округа. В этом году на фестивале рыбу будут жарить традиционным способом по рецептам прошлых поколений. Гости мероприятия смогут попробовать рыбу и насладиться отдыхом.

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