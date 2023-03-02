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4 минуты назад

Казанцы рассказали, куда летали путешествовать зимой

Реальное время

Этой зимой казанцы чаще всего летали в столицы России. На Москву пришлось 36,9% бронирований, на Санкт-Петербург — 17,7%. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Казанцы рассказали, куда летали путешествовать зимой
Фото: Реальное времяРеальное время

Также исследование показало, что в Сочи казанцы забронировали 11,6% билетов. Кроме того, востребованными у жителей столицы Татарстана оказались также такие города, как Уфа (8,8%), Минеральные Воды (2,5%), Стамбул (1,9%), Ереван (1,8%), Дубай (1,2%), Калининград (1,1%) и Белград (1%).

63,4% ж/д заказов из Казани пришлось на Москву. Популярностью у жителей столицы Татарстана пользовались Екатеринбург (9,1%) и Ижевск (4,2%). Также казанцы ездили в Нижний Новгород — 3,1% бронирований, Тюмень (2,6%), Саратов (2,5%), Пермь (2,2%), Санкт-Петербург (1,9%), Сургут (1,7%) и Волгоград (1,5%).

27 февраля мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва сообщил, что по итогам 2022 года турпоток в Казань вырос на 20%. Также он подчеркнул, что в прошлом году столицу Татарстана посетили 3,6 миллиона туристов. Помимо этого, Метшин отметил, что средняя загрузка гостиниц составила 65%.

Новости путешествий,Ильсур Метшин,
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