Авиакомпания отказала в возврате денег за отмененный полет женщине с опухолью мозга

Женщине с последней стадией рака отказали от имени авиакомпании в возврате денег и пожелали «скорейшего выздоровления». Об этом сообщает Mirror.

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31-летняя жительница Бристоля Кэти Уорнер хотела провести отпуск в Шотландии с мужем и дочерью, но когда они «забронировали обратные рейсы, случился ковид, и Шотландия закрылась».

«Мы сразу же получили возмещение за забронированный дом на колесах. Я зашла на сайт easyJet, заполнила форму на возврат денег, и мне прислали ваучер», — пояснила женщина.

Изначально ей объяснили, что ваучер, который ей выдали вместо билета, не подлежит возврату. Затем ее ваучер был продлен до июля 2021 года, а затем еще на шесть месяцев после этого.

Уорнер объясняла, что не сможет лететь, так как снова проходит курс химиотерапии, а это значит, что ее иммунная система пострадает. Но представители авиакомпании лишь пожелали женщине «скорейшего выздоровления» и сказали, что возврат денег «не будет справедливым по отношению к другим пассажирам».

В январе этого года ваучер попытался использовать брат пострадавшей, но в easyJet заявили, что срок его действия истек.

Известно, что авиакомпания easyJet извинилась перед смертельно больной мамой из Бристоля и вернула ей деньги после первоначального отказа. Сейчас в компании проводят внутреннее расследование и выясняют, почему женщине не предложили полный возврат денег, несмотря на ее обстоятельства.